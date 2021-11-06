Тухель – о ничьей против «Бернли»: «Мы бы одержали 99 побед в 100 таких матчах»

Томас Тухель / Фото: ВВС

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей с «Бернли» (1:1) в матче 11-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Мы провели выдающийся матч. Конечно, я разочарован, ведь мы бы одержали 99 побед в 100 таких матчах. Но не сегодня. Забей мы второй мяч, все было бы решено. Однако всегда есть шанс пропустить после какого-нибудь недочета, какого-нибудь навеса. Мы сами виноваты, должны были забивать. У нас было очень много моментов.

Мы позволяли сопернику играть так, как нам хотелось, создавали моменты сами. Но мы позволили ему поверить в то, что можно украсть одно очко за счет везения, и вот результат. Такое случилось не в первый и не в последний раз.

Но наша игра, наше отношение к делу, качество нашего выступления меня впечатлили. Сегодня мы были достойны большего, но, может, нам повезет в другой игре».