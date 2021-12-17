Тухель – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы могли забить 2-3 мяча, но играли с огнем»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей своей команды с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Да, конечно, это неприятно вновь упускать преимущество в счете. Если посмотреть, какие усилия мы прилагаем, сколько моментов мы создаем на один гол, и что делает соперник, чтобы сравнять счет. Это трудно принять.
Игроки «Челси» упустили хорошие моменты добиться результата уже в первом тайме, а во втором тайме мы не смогли последовательно найти ритм игры и попытались привнести немного энергии футболистами со скамейки запасных, но было трудно что-то изменить. У нас было преимущество, и мы отдали его одним штрафным ударом.
В футболе редко бывает, что результат завязан лишь на одном из факторов, но сегодня наша большая проблема заключается в реализации. Мы могли забить 2-3 мяча, но в итоге играли с огнем. Очевидно, что у нас есть проблемы с составом, но я хочу использовать это в качестве оправдания».
В турнирной таблице АПЛ «Челси» отстал от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 4 очка.
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