Тухель – о ничьей с «Эвертоном»: «Мы могли забить 2-3 мяча, но играли с огнем»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей своей команды с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Игроки «Челси» упустили хорошие моменты добиться результата уже в первом тайме, а во втором тайме мы не смогли последовательно найти ритм игры и попытались привнести немного энергии футболистами со скамейки запасных, но было трудно что-то изменить. У нас было преимущество, и мы отдали его одним штрафным ударом.

В футболе редко бывает, что результат завязан лишь на одном из факторов, но сегодня наша большая проблема заключается в реализации. Мы могли забить 2-3 мяча, но в итоге играли с огнем. Очевидно, что у нас есть проблемы с составом, но я хочу использовать это в качестве оправдания».