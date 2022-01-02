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Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»

Лондонцы смогли отыграть два мяча
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:19
Тухель – о ничьей с «Ливерпулем»: «Все было на грани»
Томас Тухель / фото - Chelsea FC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал для ВВС ничью в матче с «Ливерпулем» (2:2):

«Что мы можем поделать? Бороться за победу. У нас были трудности с тем, чтобы побеждать в матчах, которые складывались в нашу пользу. Сегодня нам не о чем сожалеть.

Это был блестящий футбольный матч. Мы очень хорошо начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне.

Мы переломили ход игры и были близки к победе. Но все было на грани – могло бы качнуться и в другую сторону. Мы продолжаем наш путь».

К 21-й минуте «аристократы» проигрывали в два мяча, но смогли вернуть равенство на табло уже к перерыву.

Напомним, тренер «Ливерпуля» заявил, что матч с «Челси» был крутейшим для болельщиков.

Павел Харченко
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Челси Ливерпуль Томас Тухель

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