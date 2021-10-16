Моуринью – один из кандидатов на пост тренера «Ньюкасла»
Тухель – о «Ньюкасле»: «Новый претендент на титул»
Тренер поделился мнением о покупке клуба саудовцами
16 октября 13:00
Томас Тухель / фото - Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о покупке «Ньюкасла» саудовцами.
Специалиста цитирует ВВС:
«Я считаю нормальным то, что у людей есть вопросы. Мы доверяем Премьер-лиге, они руководят турниром. Они дали согласие на эту сделку и разрешили «Ньюкаслу» обрести новых владельцев.
Новые владельцы – это многообещающе для известного английского клуба. Кажется, теперь появился еще один претендент на титул и места в верхней части таблицы.
Мы играем в самой трудной лиге мира. И она постоянно становится сложнее».
Томас Тухель рассказал, почему в этом сезоне меньше доверяет нападающему Тимо Вернеру.
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