Тухель – о «Ньюкасле»: «Новый претендент на титул»

Томас Тухель / фото - Sky Sports

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о покупке «Ньюкасла» саудовцами.

Специалиста цитирует ВВС:

Новые владельцы – это многообещающе для известного английского клуба. Кажется, теперь появился еще один претендент на титул и места в верхней части таблицы.

Мы играем в самой трудной лиге мира. И она постоянно становится сложнее».