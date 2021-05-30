Тухель – о победе «Челси» в финале ЛЧ: «Мы хотели стать камнем в ботинке «Манчестер Сити»

«Синие» минимально обыграли соперника

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Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в финале Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити» (1:0). Слова специалиста приводит ВВС.

«Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.

Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке «Ман Сити». Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам».



«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов.