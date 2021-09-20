Тухель: «Лукаку мог бы стать капитаном «Челси»
Тухель – о полузащитнике «Челси»: «Он обладает уникальной способностью менять ход встречи»
Канте вышел в матче с «Тоттенхэмом» и забил
12:26
Нголо Канте / Фото: Twitter
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о хавбеке «синих» Нголо Канте. Его слова приводит пресс-служба лондонского клуба.
«Когда у нас на скамье запасных есть Канте, это лучший вариант для изменения игры. Он обладает уникальной способностью менять ход встречи. Мы хотели добавить в компактности и отборах, чтобы перевести игру на половину поля соперника. Именно такой была задумка, и команда великолепно справилась с ее реализацией.
Он игрок высочайшего уровня. Когда у тебя в команде есть Нголо, у тебя есть то, что ищет любой другой. С ним ты получаешь все, что требуется в центре поля — невероятный объем работы, интенсивность, отборы, технику, движение без мяча и, как сегодня, даже голы.
Я вижу это на каждой тренировке и просто не могу поверить, насколько он хорош. Он уникален. Сегодня мы провели сильную игру в полузащите с Жоржиньо и Ковачичем, но Нголо есть Нголо. Это просто фантастика».
Напомним, «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после победы над «Тоттенхэмом» (3:0).
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