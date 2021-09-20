Тухель – о полузащитнике «Челси»: «Он обладает уникальной способностью менять ход встречи»

Нголо Канте / Фото: Twitter

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о хавбеке «синих» Нголо Канте. Его слова приводит пресс-служба лондонского клуба.

Он игрок высочайшего уровня. Когда у тебя в команде есть Нголо, у тебя есть то, что ищет любой другой. С ним ты получаешь все, что требуется в центре поля — невероятный объем работы, интенсивность, отборы, технику, движение без мяча и, как сегодня, даже голы.

Я вижу это на каждой тренировке и просто не могу поверить, насколько он хорош. Он уникален. Сегодня мы провели сильную игру в полузащите с Жоржиньо и Ковачичем, но Нголо есть Нголо. Это просто фантастика».