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Тухель – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы не провели плохой матч»

«Челси» уступил в лондонском дерби
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:58
Тухель – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы не провели плохой матч»
Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении от «Вест Хэма» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ. Его слова приводит ВВС.

«Я не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь сложно играть. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, то же самое было в матчах с «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Мы говорили об этом, но, очевидно, это не помогло. Вот и все. Все имеют отношение к этому, отдавать пас назад – не лучшая идея.

Мы испытывали затруднения, в том числе и в обороне. У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. Нельзя этого делать на топ-уровне.

Каждое поражение – это кочка на дороге, но требования к нам из-за них не будут снижены. Мы должны играть аккуратнее и стабильнее».


В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже пропустил на 1-е место «Ливерпуль» после победы мерсисайдцев над «Вулверхэмптоном» (1:0).

Петр Приходько
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