Тухель – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы не провели плохой матч»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении от «Вест Хэма» (2:3) в матче 15-го тура АПЛ. Его слова приводит ВВС.

Мы говорили об этом, но, очевидно, это не помогло. Вот и все. Все имеют отношение к этому, отдавать пас назад – не лучшая идея.

Мы испытывали затруднения, в том числе и в обороне. У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. Нельзя этого делать на топ-уровне.

Каждое поражение – это кочка на дороге, но требования к нам из-за них не будут снижены. Мы должны играть аккуратнее и стабильнее».