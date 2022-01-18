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Тухель – о призе лучшему тренеру года: «Я ошеломлен, чувствую себя немного неловко»

В 2021-м году тренер выиграл с «Челси» Лигу чемпионов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:30
Тухель – о призе лучшему тренеру года: «Я ошеломлен, чувствую себя немного неловко»
Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение приза лучшего тренера 2021-го года от FIFA. Специалиста цитирует ВВС.

«До этого момента у меня был довольно типичный день на базе. Я только что пришел с тренировки, потому что завтра у нас матч, а сейчас вы открыли конверт и назвали мое имя – и все стало сюрреалистичным, я ошеломлен. Чувствую себя немного неловко.

Я наслаждаюсь этим путешествием, наслаждаюсь работой в клубе в данный момент. Я в отличной компании и очень признателен окружающим меня людям. Я здорово себя чувствую в столь сильном клубе.

Мы заметно отстали от «Манчестер Сити» в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и стараемся быть лучшими версиями самих себя, соревнуясь на самом высоком уровне».


Ранее FIFA представил символическую сборную 2021-го года.

Петр Приходько
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Томас Тухель Челси

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