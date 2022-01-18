Тухель – о призе лучшему тренеру года: «Я ошеломлен, чувствую себя немного неловко»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение приза лучшего тренера 2021-го года от FIFA. Специалиста цитирует ВВС.

Я наслаждаюсь этим путешествием, наслаждаюсь работой в клубе в данный момент. Я в отличной компании и очень признателен окружающим меня людям. Я здорово себя чувствую в столь сильном клубе.

Мы заметно отстали от «Манчестер Сити» в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и стараемся быть лучшими версиями самих себя, соревнуясь на самом высоком уровне».