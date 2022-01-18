Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Тухель – о призе лучшему тренеру года: «Я ошеломлен, чувствую себя немного неловко»
В 2021-м году тренер выиграл с «Челси» Лигу чемпионов
09:30
Томас Тухель / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение приза лучшего тренера 2021-го года от FIFA. Специалиста цитирует ВВС.
«До этого момента у меня был довольно типичный день на базе. Я только что пришел с тренировки, потому что завтра у нас матч, а сейчас вы открыли конверт и назвали мое имя – и все стало сюрреалистичным, я ошеломлен. Чувствую себя немного неловко.
Я наслаждаюсь этим путешествием, наслаждаюсь работой в клубе в данный момент. Я в отличной компании и очень признателен окружающим меня людям. Я здорово себя чувствую в столь сильном клубе.
Мы заметно отстали от «Манчестер Сити» в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и стараемся быть лучшими версиями самих себя, соревнуясь на самом высоком уровне».
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