Тухель – о Вернере: «Если бы он бил все пенальти «Челси», все были бы довольны его результатами»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил пресс-службе клуба первый сезон в Англии Тимо Вернера.

В следующем сезоне он больше не будет новичком, он уже знает, к чему он вернется, знает окружение и команду, знает, с чем ему предстоит столкнуться, как к этому адаптироваться, и это должно ему помочь. Сейчас мы стараемся немного форсировать процесс, потому что он нам нужен.

Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти за свои команды. Поэтому понятно, откуда у них берутся такие высокие показатели. Если добавить наши реализованные пенальти к статистике Вернера, возможно, все были бы довольны его результатами в первом сезоне».