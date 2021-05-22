Тухель – о Вернере: «Если бы он бил все пенальти «Челси», все были бы довольны его результатами»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил пресс-службе клуба первый сезон в Англии Тимо Вернера.
«Вернер очень молод и еще может прибавить. Именно этого мы от него требуем, и не только сейчас, когда мы играем каждую неделю – он должен будет работать над собой даже тогда, когда появится время немного отдохнуть и обдумать происходящее.
В следующем сезоне он больше не будет новичком, он уже знает, к чему он вернется, знает окружение и команду, знает, с чем ему предстоит столкнуться, как к этому адаптироваться, и это должно ему помочь. Сейчас мы стараемся немного форсировать процесс, потому что он нам нужен.
Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти за свои команды. Поэтому понятно, откуда у них берутся такие высокие показатели. Если добавить наши реализованные пенальти к статистике Вернера, возможно, все были бы довольны его результатами в первом сезоне».
Вернер забил 11 мячей во всех турнирах за «Челси» в этом сезоне.
Лондонцы продолжают борьбу за Лигу чемпионов.
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