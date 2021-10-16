Тухель – о Вернере: «Мы не можем ждать, пока игрок обретет себя»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал Evening Standard, почему в этом сезоне меньше доверяет нападающему Тимо Вернеру.

У нас так много матчей, что обычно мы не можем ждать, пока игрок обретет себя. Мы хотим выпускать тех, кто в форме, уверен в себе и способен дать нам импульс.

Тимо не был в таком состоянии, но он очень хорошо сыграл против «Саутгемптона» и забил победный мяч на последних минутах. Это должно дать ему большую уверенность. Но это было две недели назад.

Мы смотрели видео с моментами матча с «Саутгемптоном», и это было странно, потому что игра была так давно, парни провели еще три матча после нее. Но это был наш прошлый матч. Мы хотели напомнить им об ощущениях, вызванных той игрой. Это не так легко.

Что касается Вернера, то я могу сказать все то же самое. Ему нужно начать с начала. Когда он получает шанс, то должен играть так, как с «Саутгемптоном», и отталкиваться от этого».