Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Бельгиец заявил, что несчастлив в «Челси»
19:26
Ромелу Лукаку и Томас Тухель / фото - Mirror
Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил Sky Sports, почему не включил форварда Ромелу Лукаку в заявку на матч с «Ливерпулем»:
«История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе».
А вы говорили с ним?
«Конечно, мы говорили дважды. Он говорил с ключевыми футболистами. И мы решили, что игра слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было оградить от всего этого подготовку к матчу, нужно было всецело сфокусироваться.
Это решение трудно принять, но, на мой взгляд, будет проще, если его не будет в команде сейчас».
«Так будет проще». Но сложно ли было принять подобное решение?
«Конечно, сложно. Но это решение, которое нужно было принять».
Напомним, Лукаку заявил, что недоволен положением дел в «Челси» и жалеет, что покинул «Интер».
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