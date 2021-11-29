Тухель объяснил причину роковой ошибки Жоржиньо, которая привела к голу МЮ

Затем хавбек исправился и реализовал пенальти

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал причину ошибки хавбека команды Жоржиньо в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 13-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «синих».

«Для нас крайне необычно пропустить такой гол после подобной ошибки, особенно от Жоржиньо. Думаю, он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением, поэтому не видел мяч в последний момент.

Тем не менее требуются настоящая смелость и характер, чтобы продолжить играть после такой ошибки и взяться исполнить пенальти в решающий момент матча. Я рад, что он смог справиться с давлением».

Момент на видео с 1:03:

Отметим, в турнирной таблице АПЛ «Челси» продолжает идти на первом месте, опережаю «Ман Сити» на 1 балл, МЮ – восьмой (18 очков).