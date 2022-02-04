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Тухель опроверг интерес «Челси» к Дембеле
Сообщалось, что лондонцы могли заполучить его зимой
19:11
Фото: Marca
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил журналисту Goal.com, что клуб не рассматривал покупку у «Барселоны» форварда Усмана Дембеле.
«Я не общался с Дембеле, никаких контактов между нами не было.
Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее».
Сообщалось, что «Челси» был близок к покупке Дембеле, а Тухель общался с игроком.
Усман остался в «Барсе». Его контракт истекает летом.
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