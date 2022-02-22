Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Тухель оставил Лукаку в запасе на матч с «Лиллем»
Игра начнется в 22:00
21:28
Лукаку и Тухель / Фото: Twitter
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лилля» на очный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Хаким Зиеш.
«Лилль»: Леонардо, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Челик, Бенжамен Андре, Шека, Амаду Онана, Ренату Саншеш, Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид.
Матч «Челси – «Лилль» начнется в 22:00.
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