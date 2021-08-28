Кавани не покинет в «Манчестер Юнайтед» после подписания Роналду
Тухель: «Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» усложнит жизнь «Челси»
Наставник «аристократов» – о возвращении звездного португальца в АПЛ
08:55
Томас Тухель / Фото - beinsportsГлавный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал трансфер звездного португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Цитирует Тухеля Sky Sports.
«Не будет хорошо, если он станет играть за одного из наших соперников. Если говорить о Премьер-лиге, это будет хорошо для лиги, и это показывает, насколько здесь конкурентоспособно и сложно. В то же время это усложнит нам жизнь».
В минувшем сезоне Роналду сыграл за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и оформил 4 ассиста.
Напомним, «Ювентус» получит за португальца 25 миллионов евро. Роналду подпишет контракт на два года.
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