«Челси не победил «Лидс», но продлил беспроигрышную серию до 13 матчей
Тухель: «Поле в матче с «Лидсом» было очень скользким, из-за этого мы не победили»
«Челси» не забил сопернику
Томас Тухель / Фото: Eurosport
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей с «Лидсом» (0:0) в 28-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Очень сложно играть на таком поле. Оно было очень скользким. Имели несколько моментов выйти вперед и сделать счет 1:0, но соперник создавал проблемы и оказывал давление.
Порой нужно забить, чтобы обрести веру. Иногда так бывает. Я не хочу быть слишком суровым. Мы обретаем уверенность, когда не пропускаем. Но мы в раздевалке разочарованы результатом, и это хороший знак»,
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