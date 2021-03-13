Тухель: «Поле в матче с «Лидсом» было очень скользким, из-за этого мы не победили»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей с «Лидсом» (0:0) в 28-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Порой нужно забить, чтобы обрести веру. Иногда так бывает. Я не хочу быть слишком суровым. Мы обретаем уверенность, когда не пропускаем. Но мы в раздевалке разочарованы результатом, и это хороший знак»,