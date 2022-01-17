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Тухель: «Постараюсь доработать контракт с «Челси» до конца. Правда, история гласит, что это не так просто»
Соглашение между клубом и тренером действует до 2024-го года
19:49
Томас Тухель / Фото: Twitter
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что хотел бы доработать контракт с лондонским клубом до конца. Специалиста цитирует ВВС.
«Контракт у меня, помнится, до 2024 года. Давайте исходить из того, что я постараюсь доработать до его конца.
История гласит, что это не так-то просто, но я сейчас чувствую уверенность в том, что мне это удастся. И я не хочу ни в какую другую команду, это уж точно.
Я счастлив. Давайте посмотрим, что будет дальше, но все знают, что нужны результаты, и именно я отвечаю за то, чтобы в команде была атмосфера, способствующая достижению успеха».
В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на 3-м месте, уступая первому «Манчестер Сити» 13 очков.