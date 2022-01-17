Тухель: «Постараюсь доработать контракт с «Челси» до конца. Правда, история гласит, что это не так просто»

Соглашение между клубом и тренером действует до 2024-го года

Томас Тухель / Фото: Twitter Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что хотел бы доработать контракт с лондонским клубом до конца. Специалиста цитирует ВВС. «Контракт у меня, помнится, до 2024 года. Давайте исходить из того, что я постараюсь доработать до его конца. История гласит, что это не так-то просто, но я сейчас чувствую уверенность в том, что мне это удастся. И я не хочу ни в какую другую команду, это уж точно. Я счастлив. Давайте посмотрим, что будет дальше, но все знают, что нужны результаты, и именно я отвечаю за то, чтобы в команде была атмосфера, способствующая достижению успеха».

В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет на 3-м месте, уступая первому «Манчестер Сити» 13 очков.

Петр Приходько