Тухель признался, что выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом» был домашней заготовкой

Томас Тухель / Фото - Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после победы своих подопечных в матче за Суперкубок UEFA против «Вильярреала» (1:1, 6:5 – пен.). Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на BT Sport.

Замена Менди на Кепу перед серией пенальти? Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями вскоре после того, как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации.

У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Эду воспринял эту ситуацию.

Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни – самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара – что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды.

Травма Зиеша? Когда теряешь игрока в первом тайме, это всегда серьезно. Не повезло нам потерять ключевого в нынешнем году футболиста.