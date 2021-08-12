Тухель признался, что выход Кепы на серию пенальти с «Вильярреалом» был домашней заготовкой
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после победы своих подопечных в матче за Суперкубок UEFA против «Вильярреала» (1:1, 6:5 – пен.). Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на BT Sport.
Пришлось туго. Мы очень сильно провели первые 30 минут, но затем после нашего гола немного сбавили темп игры. Ответный мяч был заслуженным. Мы отдали все силы до 120-й минуты и свою победу тоже заслужили.
Замена Менди на Кепу перед серией пенальти? Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями вскоре после того, как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации.
У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Эду воспринял эту ситуацию.
Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что выход Кепы сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни – самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара – что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды.
Травма Зиеша? Когда теряешь игрока в первом тайме, это всегда серьезно. Не повезло нам потерять ключевого в нынешнем году футболиста.
Ранее сообщалось, что команду Тухеля вскоре пополнит нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.
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