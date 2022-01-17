Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA

Наставник «Челси» обошел Гвардиолу и Манчини

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим наставником 2021 года по версии FIFA. Немецкий специалист получил награду The Best,

Тухель возглавил «Челси» в начале 2021-го года и выиграл с командой Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Отметим, что Тухель обошел в голосовании наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу (победа в АПЛ) и тренера сборной Италии Роберто Манчини (триумф на Евро-2020).

Ранее Тухель заявил, что хотел бы доработать с «Челси» контракт до конца.