Тухель: «Постараюсь доработать контракт с «Челси» до конца. Правда, история гласит, что это не так просто»
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Наставник «Челси» обошел Гвардиолу и Манчини
20:59
Томас Тухель / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим наставником 2021 года по версии FIFA. Немецкий специалист получил награду The Best,
Тухель возглавил «Челси» в начале 2021-го года и выиграл с командой Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Отметим, что Тухель обошел в голосовании наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу (победа в АПЛ) и тренера сборной Италии Роберто Манчини (триумф на Евро-2020).
Ранее Тухель заявил, что хотел бы доработать с «Челси» контракт до конца.