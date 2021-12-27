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Тухель призвал АПЛ ввести пять замен в матче

Тренер рассказал о победе над «Астон Виллой»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:14
Тухель призвал АПЛ ввести пять замен в матче
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил победу команды над «Челси» (3:1) и вновь призвал АПЛ ввести пять замен в матче. Слова тренера приводит BBC.

«Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Этот автогол все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.

Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение».


«Челси» выиграл впервые за три матча.

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Томас Тухель Астон Вилла

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