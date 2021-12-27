Тухель призвал АПЛ ввести пять замен в матче

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил победу команды над «Челси» (3:1) и вновь призвал АПЛ ввести пять замен в матче. Слова тренера приводит BBC.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.

Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение».