Лукаку: «Последние результаты «Челси» были не лучшими, и нам нужно догонять лидера»
Тухель призвал АПЛ ввести пять замен в матче
Тренер рассказал о победе над «Астон Виллой»
09:14
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил победу команды над «Челси» (3:1) и вновь призвал АПЛ ввести пять замен в матче. Слова тренера приводит BBC.
«Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Этот автогол все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.
У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.
Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение».
«Челси» выиграл впервые за три матча.
Комментарии 0