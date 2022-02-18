Тухель: «Прямо сейчас мы боремся за топ-4, а не за победу в АПЛ»

Тренер признался, что его команда переживает не лучшие времена

Фото: Sky Sports Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о целях команды на нынешний сезон. «Все довольно сложно. Это вызов, и мы такое любим. 16 очков отставания – это слишком много, слишком далеко от того, чего мы хотим, чего требуем от себя, но такова реальность. Необходим реалистичный подход, так что мы не должны забываться, думая о победе в АПЛ. Нужно осознать, что прямо сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьезно. В конце сезона можно оглянуться назад, подумать о причинах и попытаться сделать что-то лучше. Конечно, мы стараемся совершенствоваться в течение сезона, но сейчас нужно быть реалистами. В данный момент для нас все не так просто».

«Челси» в феврале выиграл клубный чемпионат мира.

Андрей Усмонов