«Интер» хочет купить форварда «Аталанты» на место Лукаку
Тухель рассказал, когда дебютирует Лукаку
Форвард недавно перешел в «Челси»
10:40
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал Goal.com, когда новичок команды Ромелу Лукаку сможет дебютировать за «синих».
«Лукаку в данный момент на карантине, он соблюдает коронавирусные протоколы. 16 августа он приступит с полноценным тренировкам с командой, а 22 августа должен будет сыграть против «Арсенала». Такой у нас план».
Лукаку перешел из «Интера» за 115 миллионов евро.
Бельгиец во второй раз в карьере перешел в состав «синих».
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