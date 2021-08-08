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Тухель рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок UEFA

Немецкий специалист готов начать сезон с трофея
Футбол Суперкубок UEFA
8 августа 22:04
Тухель рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок UEFA
Томас Тухель / фото - Eurosport

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок UEFA. Слова немецкого специалиста приводит официальный сайт UEFA.

«Я очень сильно уважаю «Вильярреал», уважаю Унаи Эмери. Лигу Европы уже можно называть трофеем Унаи Эмери! Это невероятный человек! Он сыграл в пяти финалах и выиграл четыре из них. Безумие.

С испанскими командами надо быть осторожным. Они любят футбол, играют во владение, действуют очень и очень смело. Я думаю, что они подойдут к этому матчу так, что им нечего терять. Но будет здорово начать сезон с победы в матче за Суперкубок. Мы отнесёмся к этому матчу очень и очень серьёзно. Сделаем всё, чтобы забрать трофей домой».

Лондонцы получили право участвовать в матче за этот трофей как победители Лиги Чемпионов, в финале которой они обыграли «Манчестер Сити». «Вильярреал» же выйдет на игру в качестве победителя Лиги Европы. В финале турнира подопечные Унаи Эмери одолели «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Челси» находится в шаге от того, чтобы побить трансферный рекорд «Манчестер Сити».

Павел Харченко
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Челси Вильярреал Томас Тухель

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