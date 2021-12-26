Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа

Кепа Аррисабалага / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о важности вратаря Кепы Аррисабалаги в команде. Слова специалиста приводит Daily Mail.

С другой стороны, это неудивительно, потому что он проявляет себя как человек и спортсмен, показывает характер. Он помогает нам, потому что делает то, что у него получается лучше всего.

Он демонстрирует это каждый день на тренировках, за что и получает вознаграждение. Поэтому он и показывает такую игру. Он нужен нам в такой форме. Кепа – важная часть нашей вратарской группы».