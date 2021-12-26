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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа

Главный тренер положительно высказался об испанце
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:40
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Кепа Аррисабалага / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о важности вратаря Кепы Аррисабалаги в команде. Слова специалиста приводит Daily Mail.

«В целом я доволен. Счастлив – это, возможно, не совсем правильное слово, но я очень им впечатлен.

С другой стороны, это неудивительно, потому что он проявляет себя как человек и спортсмен, показывает характер. Он помогает нам, потому что делает то, что у него получается лучше всего.

Он демонстрирует это каждый день на тренировках, за что и получает вознаграждение. Поэтому он и показывает такую игру. Он нужен нам в такой форме. Кепа – важная часть нашей вратарской группы».


Ранее сообщалось, что Кепа может оказаться в «Лацио», где сейчас работает экс-тренер «Челси» Маурицио Сарри.

Петр Приходько
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Кепа Аррисабалага Челси

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