«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Главный тренер положительно высказался об испанце
08:40
Кепа Аррисабалага / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о важности вратаря Кепы Аррисабалаги в команде. Слова специалиста приводит Daily Mail.
«В целом я доволен. Счастлив – это, возможно, не совсем правильное слово, но я очень им впечатлен.
С другой стороны, это неудивительно, потому что он проявляет себя как человек и спортсмен, показывает характер. Он помогает нам, потому что делает то, что у него получается лучше всего.
Он демонстрирует это каждый день на тренировках, за что и получает вознаграждение. Поэтому он и показывает такую игру. Он нужен нам в такой форме. Кепа – важная часть нашей вратарской группы».
Ранее сообщалось, что Кепа может оказаться в «Лацио», где сейчас работает экс-тренер «Челси» Маурицио Сарри.
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