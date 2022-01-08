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Тухель: «Рюдигер должен чувствовать мое доверие, я даю ему игровое время»

Наставник «Челси» рассказал о взаимоотношениях с защитником команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 января 10:50
Тухель: «Рюдигер должен чувствовать мое доверие, я даю ему игровое время»
Томас Тухель / фото - Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о взаимоотношениях с защитником команды Антонио Рюдигером.

Тухеля цитирует Daily Mail:

«Он должен чувствовать мое доверие, я даю ему игровое время. Не думаю, что мы должны соблюдать много формальностей при продлении контракта. Антонио доказывает, что он профессионал. Он очень важен для команды. Для меня это не проблема. Он провел фантастический матч с «Тоттенхэмом» в четверке защитников».

Томас Тухель высказался о шансах команды на золотые медали в нынешнем сезоне АПЛ.

Рене Тер Велде
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Теги

Антонио Рюдигер Томас Тухель Челси

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