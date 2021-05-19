Прогноз на матч «Челси» – «Лестер»
Тухель: «С «Лестером» сыграли как надо: агрессивно, интенсивно»
Главный тренер «Челси» подвел итоги последнего матча лондонцев
19 мая 08:22
Томас Тухель / фото - Челси
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 37-го тура АПЛ, в котором его подопечные уверенно обыграли «Лестер» со счетом 2:1. Цитирует специалиста портал BBC Sport.
«Мы хорошо выступили и заслужили победу. Праздновать некогда, дело еще не сделано. Впереди две игры.
Мы очень рады тому, что удалось сыграть перед фанатами, это серьезно повлияло на матч.
Сегодня мы сыграли так, как требуется: интенсивно, агрессивно. Команда действовала очень хорошо. Мы здорово защищались, почти не давали создавать моменты и добились заслуженной победы».
Напомним, фанаты выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ.
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