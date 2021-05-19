Тухель: «С «Лестером» сыграли как надо: агрессивно, интенсивно»

Томас Тухель / фото - Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 37-го тура АПЛ, в котором его подопечные уверенно обыграли «Лестер» со счетом 2:1. Цитирует специалиста портал BBC Sport.

Мы очень рады тому, что удалось сыграть перед фанатами, это серьезно повлияло на матч.

Сегодня мы сыграли так, как требуется: интенсивно, агрессивно. Команда действовала очень хорошо. Мы здорово защищались, почти не давали создавать моменты и добились заслуженной победы».