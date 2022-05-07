Тухель: «Ситуация по поводу будущего каждого игрока «Челси» – неопределенная»

Лондонский клуб сыпется на глазах даже несмотря на смену владельца

Томас Тухель / Фото: ФК Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о смене владельца клуба. Его цитирует Football London.

«Это действительно влияет на команду, но я не могу сказать, насколько. Вот Тони Рюдигер покидает нас в тот период, когда на нас наложены санкции, и мы не можем за него бороться. Уже доказано, что это решение оказало влияние на атмосферу в раздевалке. Ситуация по поводу будущего каждого игрока неопределенная, никто с ними об этом не говорит.

Однако важно не находить оправдания. Это сейчас наш уровень. Неутешительные результаты связаны с важными матчами на вылет, напряженным графиком. Возможно, кто-то думал, что нам нечего терять – этого достаточно, чтобы проиграть несколько противостояний. Есть много причин. Может, это нормально. Но это «нормально» нам тяжело принять».

Ранее была информация, что «Челси» исключат из АПЛ, если клуб не найдет нового владельца до начала июня.