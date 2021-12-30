Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC ничью с «Брайтоном» (1:1) в 20-м туре АПЛ.

На данный момент у нас слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать. Кто-то вернулся после долгой травмы, кто-то перенес ковид. Я не могу точно сказать, на что они способны в данный момент.

Мы хорошо начали. Но затем получил травму Джеймс, а вслед за ним пришлось поменять Кристенсена, который был великолепен до этого. Это слишком. Я понимаю, почему у нас возникли трудности против «Брайтона», которому было нечего терять и который играл с уверенностью в своих силах. Тем не менее мы справились со сложностями, а с выходом Канте сумели значительно улучшить игру.

Обычно я не комментирую такие моменты, но сегодня были 100-процентный пенальти на Пулишиче и спорный эпизод с участием Маунта перед тем, как наш соперник сравнял счет.

Почему свисток арбитра раздался до того, как мяч пересек линию? У нас есть возможность обратиться для проверки к VAR. Почему мы не можем немного подождать и просмотреть эпизод после?

Кроме того, я не понимаю, почему в моменте с неназначенным пенальти в дело не вмешался VAR».