Тухель: «У нас четыре дня подряд положительные тесты. Я разочарован и рассержен, что АПЛ обязала нас играть с «Вулверхэмптоном»

У «Челси» в запасе лишь четверо полевых игроков

Томас Тухель / Фото: Getty Images Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о том, что АПЛ отклонила запрос «синих» о переносе матча с «Вулверхэмптоном» в 18-м туре чемпионата Англии. Слова специалиста приводит ВВС. «Мы думали, что у нас есть веские аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков. У нас семь зараженных, нас заставили сидеть в автобусе и ездить вместе в течение трех часов. Мы пересекались, завтракали вместе и обедали. Нет ощущения, что ситуация изменится. Мы подали запрос на перенос матча. Хотели, чтобы ситуацию взяли под контроль. Но запрос отклонили. Это очень сложно понять, мы заботимся о здоровье игроков. В итоге мы получаем футболистов, которые играют после травм. Мы рискуем. Я обеспокоен с медицинской точки зрения, у нас четыре дня подряд положительные тесты. Как это прекратится, если мы вместе едем в автобусе и участвуем во встречах? Мы разочарованы и немного рассержены».

Онлайн трансляция матча «Вулверхэмптон» – «Челси».

Петр Приходько