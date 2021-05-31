«Интер» намерен сохранить Лукаку
Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку
Тренер хочет видеть в команде бомбардира «Интера»
14:41
Фото: Eurosport
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».
На трансфере настаивает тренер «синих» Томас Тухель. Он заявил the Guardian, что хочет видеть в команде игрока.
«Нужно согласовать с владельцем этот план. Все возможно».
Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 года, правда большую часть времени играл в арендах.
«Интер» же рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне.
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