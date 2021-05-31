Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку

Тренер хочет видеть в команде бомбардира «Интера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:41
Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку
Фото: Eurosport

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».

На трансфере настаивает тренер «синих» Томас Тухель. Он заявил the Guardian, что хочет видеть в команде игрока.

«Нужно согласовать с владельцем этот план. Все возможно».

Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 года, правда большую часть времени играл в арендах.

«Интер» же рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Ромелу Лукаку

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В «Динамо» опровергли информацию о переговорах с «Челси» по Забарному
Тема дня В «Динамо» опровергли информацию о переговорах с «Челси» по Забарному
Футбол Украинская Премьер-лига
15:35
«Интер» намерен сохранить Лукаку
«Интер» намерен сохранить Лукаку
Футбол Серия А (Италия)
13:12
Источник. «Информация о переходе Забарного в «Челси» – чистый вброс»
Источник. «Информация о переходе Забарного в «Челси» – чистый вброс»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:24
Жиру станет игроком «Милана»
Жиру станет игроком «Милана»
Футбол Серия А (Италия)
10:50
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:10
«Челси» близок к приобретению Забарного у «Динамо»
«Челси» близок к приобретению Забарного у «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:14

Новости: Футбол

﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Украинская Премьер-лига
17:57
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Примерa (Испания)
17:49
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
17:48
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Первая лига
17:25
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
17:03
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
Украинская Премьер-лига
16:55
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Сборная Украины
16:40
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
Украинская Премьер-лига
16:36
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Сборная Украины
16:23
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости