Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку

Тренер хочет видеть в команде бомбардира «Интера»

Фото: Eurosport

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».

На трансфере настаивает тренер «синих» Томас Тухель. Он заявил the Guardian, что хочет видеть в команде игрока.

«Нужно согласовать с владельцем этот план. Все возможно».

Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 года, правда большую часть времени играл в арендах.

«Интер» же рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне.