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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»

Бельгиец сможет сыграть против горячо любимого Конте
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:50
Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»
Ромелу Лукаку / фото - SI

Главный тренер «Челси» Томас Тухель включит форварда Ромелу Лукаку в заявку на матч Кубка лиги против «Тоттенхэма», сообщает The Guardian.

Игрок и специалист провели встречу вместе с директором «аристократов» Мариной Грановской, в результате которой было принято решение оставить неприятную ситуацию позади.

Окружение футболиста ожидает, что тот принесет публичные извинения.

Таким образом, бельгиец сможет сыграть против команды его бывшего тренера Антонио Конте, под руководством которого он провел лучший отрезок своей карьеры в «Интере», где выиграл «скудетто» и стал лучшим игроком Серии А.

То самое интервью, из-за которого завязался скандал в стане «Челси».

Павел Харченко
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Теги

Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель

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