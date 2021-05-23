Тухель хочет видеть Кейна в «Челси»
Тухель: «Все в наших руках, хотим довести дело до конца»
Немецкий специалист с уверенностью смотрит на финальную часть сезона
11:36
Томас Тухель / фото - gettyimagesГлавный тренер «Челси» Томас Тухель высказался для официального сайта клуба об исходе чемпионата Англии:
«Прежде всего, мы подходим к этому матчу как к матчу с «Лестером», когда все в наших руках и мы можем решать вопросы, одержав победу. Поэтому мы готовимся к этому матчу, чтобы выиграть его, но в матче может быть много поворотов, поэтому нам нужно быть готовыми к чему угодно.
Мы сыграли несколько игр под давлением и в решающие моменты у нас всегда были очень хорошие результаты, поэтому мы уверены, что сможем снова себя проявить.
Предстоит игра на выезде при поддержке местных болельщиков против сильной команды «Астон Вилла», которая играет без всякого давления. Так что это очень большое испытание, но мы готовы к этому. Мы знаем, что это усложняет задачу, но мы здесь, чтобы сделать шаг вперед. Все в наших руках, и мы хотим довести дело до конца».
Победа в последнем туре гарантирует для «Челси» место в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее голкипер «синих» Эдуар Менди рассказал о том, как жил на пособие по безработице.
Комментарии 0