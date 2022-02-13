Полузащитник «Челси» повторил выдающееся достижение Месси
Тухель: «Все завидуют «Челси»
Лондонская команда выиграла клубный чемпионат мира
13 февраля 10:23
Томас Тухель / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе своей команды на клубном чемпионате мира. Специалиста цитирует Goal.
«В раздевалке мы говорили о том, какую возможность получили. Все нам завидуют. В детстве мы мечтали о таких финалах. Очень особенный момент, мы хотели сыграть без сожалений.
Чтобы забить в концовке, нужна удача. Мы были неумолимы, продолжали пытаться, не останавливались. Мы не сдавались».
Напомним, «Челси» выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории.
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