Эмери назвал имена трех лидеров, которые не помогут «Вильярреалу» в Суперкубке UEFA
Тухель выставил экспериментальную линию защиты на матч за Суперкубок UEFA
«Вильярреал» выйдет в боевом составе
21:06
Фото - UEFA
В матче за Суперкубок UEFA встретятся «Челси» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Отметим присутствие 22-летнего Трево Чалобы в центре обороны «синих». Также Томас Тухель решил оставить в запасе Жоржиньо.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Челси» – «Вильярреал» онлайн.
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