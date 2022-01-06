«Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Лиги
Тухель: «Выступление «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» был впечатляющим»
«Аристократы» были сильнее «шпор» на «Стэмфорд Бридж»
08:18
Томас Тухель / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Слова специалиста приводит ВВС.
«Ощущение, что мы заслужили эту победу, отличный результат, он отражает ход игры, мы могли забить больше, хотя «Тоттенхэму» забить непросто.
Мы много создали, у нас были отличные моменты. Все понимают, что нас ждет сложнейший ответный матч, еще ничего не решено.
Впечатляющее выступление. Легко сказать, что вышли свежие футболисты, но, когда долго не играешь, немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в столь важном матче и требовать от него свежести.
Мы не теряли концентрации, играли ответственно. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно».
Отметим, ответный матч на арене «Тоттенхэма» состоится через неделю, 12-го января.
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