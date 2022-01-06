Тухель: «Выступление «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» был впечатляющим»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Слова специалиста приводит ВВС.

Мы много создали, у нас были отличные моменты. Все понимают, что нас ждет сложнейший ответный матч, еще ничего не решено.

Впечатляющее выступление. Легко сказать, что вышли свежие футболисты, но, когда долго не играешь, немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в столь важном матче и требовать от него свежести.

Мы не теряли концентрации, играли ответственно. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно».