Тухель убеждает «Челси» подписать Лукаку
Тухель: «Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта»
Специалист подписал соглашение на три года
16:31
Томас Тухель / фото - A Stamford Bridge Too Far
Пресс-служба лондонского «Челси» сообщила, что руководство клуба договорилось с Томасом Тухелем продлить контракт до 2024 года.
Сам специалист уже успел прокомментировал эту новость, заявив, что сейчас лучшее время для подобных решений.
«Я не могу придумать лучшего момента для продления контракта. Спасибо всем за этот шанс, я очень рад остаться работать в Лондоне. Впереди нас ждет еще очень много вызовов, жду с нетерпением старта следующего сезона».
Напомним, Лукаку – главная цель Тухеля на ближайшее трансферное окно.