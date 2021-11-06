Моуриньо желает видеть игроков «Тоттенхэма» и «Челси» в «Роме»
Тухель заявил о возможном усилении центра обороны этой зимой
«Синие» вновь попытаются подписать французского защитника
11:03
Жюль Кунде / фото - SI
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал Evening Standart о возможности покупки защитника «Севильи» Жюля Кунде:
«Кунде? Клуб может вернуться к его кандидатуре зимой, если появится необходимость».
«Аристократы» пытались подписать защитника этим летом, но переговоры зашли в тупик.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро.
Напоминаем, «Челси» попытается переманить вингера «Барселоны».
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