Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Тухель: «Жаль, что больше не сыграем с «Ливерпулем» в чемпионате»
«Челси» уступает мерсисайдцам 7 очков
08:32
Томас Тухель / Фото: Eurosport
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Его цитирует ВВС.
«Жаль, что мы больше не сыграем с «Ливерпулем» в этом чемпионате. На данный момент они выглядят очень сильно. Более того, этой зимой они приобрели талантливого игрока, который сделает их команду еще сильнее.
Мы не сдадимся. Я не буду говорить, что догнать их невозможно, но сделать это мы можем, только улучшив свою игру, вернувшись к своему стилю и обретя стабильность в результатах».
Нам нет необходимости смотреть на результаты «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Нам хватает своих дел. Нам необходимо добиться улучшения в своей игре, и именно с этого мы должны начать».
Напомним, «Челси» уступает «Ливерпулю» 7 очков в турнирной таблице АПЛ. В последнем туре «синие» с трудом обыграли «Кристал Пэлас» (1:0).
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