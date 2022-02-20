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Тухель: «Жаль, что больше не сыграем с «Ливерпулем» в чемпионате»

«Челси» уступает мерсисайдцам 7 очков
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:32
Тухель: «Жаль, что больше не сыграем с «Ливерпулем» в чемпионате»
Томас Тухель / Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Его цитирует ВВС.

«Жаль, что мы больше не сыграем с «Ливерпулем» в этом чемпионате. На данный момент они выглядят очень сильно. Более того, этой зимой они приобрели талантливого игрока, который сделает их команду еще сильнее.

Мы не сдадимся. Я не буду говорить, что догнать их невозможно, но сделать это мы можем, только улучшив свою игру, вернувшись к своему стилю и обретя стабильность в результатах».

Нам нет необходимости смотреть на результаты «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Нам хватает своих дел. Нам необходимо добиться улучшения в своей игре, и именно с этого мы должны начать».

Напомним, «Челси» уступает «Ливерпулю» 7 очков в турнирной таблице АПЛ. В последнем туре «синие» с трудом обыграли «Кристал Пэлас» (1:0).

Петр Приходько
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Челси Кристал Пэлас Томас Тухель

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