Тухель: «Жаль, что больше не сыграем с «Ливерпулем» в чемпионате»

Томас Тухель / Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о чемпионской гонке в АПЛ. Его цитирует ВВС.

Мы не сдадимся. Я не буду говорить, что догнать их невозможно, но сделать это мы можем, только улучшив свою игру, вернувшись к своему стилю и обретя стабильность в результатах».

Нам нет необходимости смотреть на результаты «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Нам хватает своих дел. Нам необходимо добиться улучшения в своей игре, и именно с этого мы должны начать».