Тухель: «Важно было выступить лучше, чем в прошлых двух матчах»
Тухель: «Жоржиньо заслуживает выиграть «Золотой мяч»
Тренер «Челси» назвал своего фаворита
9 октября 18:50
Фото: AFP
Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал своего фаворита на «Золотой мяч» в этом году. Слова тренера приводит Sky Sports.
«Жоржиньо заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола.
Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей.
Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл «Золотой мяч», потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо – хороший человек и отличный игрок, но в целом награда не самое важное».
Ранее был опубликован список номинантов на «Золотой мяч».
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