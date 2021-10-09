Тухель: «Жоржиньо заслуживает выиграть «Золотой мяч»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал своего фаворита на «Золотой мяч» в этом году. Слова тренера приводит Sky Sports.

Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей.

Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл «Золотой мяч», потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо – хороший человек и отличный игрок, но в целом награда не самое важное».