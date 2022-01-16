Тунис лишил Мавританию шансов на выход в плей-офф Кубка Африки, вколотив 4 безответных мяча

Гамбия и Мали за счет двух пенальти расписали мировую

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В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис в Камеруне играл с Мавританией.

Номинальные хозяева к 8-й минуте вели уже в два мяча. Отличились Матлули и Хазри.

Во втором тайме Хазри дублем довел счет до разгромного, а точку в матче поставил Жазири, расписавшись в воротах соперника.

Мавритания фактически лишилась шансов на выход в плей-офф, а Тунис поборется с Гамбией и Мали, сыгравших вничью в параллельной игре.

Кубок африканских наций, группа F

Тунис – Мавритания 4:0

Голы: Матлули, 4, Хазри, 8, 64, Жазири, 66.

Тунис: Бен-Саид, Матлути, Ифа (Рекик, 81), Тальби, Маалуль, Схири, Шалали, Слиман (Рафья, 71), Кауи (Бен-Ромдан, 60), Хазри (Мсакни, 80), Жазири (Лаидуни, 71).

Мавритания: Диоп, Абу-Демба, Абед (Суэд, 14), Яли, Уэбиб, Тиам, Тиам (Карамоко, 68), Камара (Танжи, 60), Фофана, Камара (Ба, 46), Ндиай (Сиди-Этман, 60).

Гамбия – Мали 1:1

Голы: Барроу, 90 (пен.) – Коне, 79 (пен.)

Гамбия: Джоуб, Сундберг (Джанко, 73), Колли, Гомес, Турей, Джаллоу (Бадамоси, 83), Маррех, Бобб, Адамс (Барроу, 83), Сисей (Колли, 73), Барроу.

Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Самассеку (Траоре, 46), Кулибали (Айдара, 46), Биссума, Дженепо (Думбия, 70), Траоре, Коне.