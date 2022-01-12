Тунис не забил пенальти и проиграл Мали на Кубке африканских наций

Гол Коне стал единственным

Фото: Copa Africa

Сборная Мали выиграла у Туниса в стартовом матче своей группы на Кубке африканских наций.

Единственным голом в матче отметился Коне. Он забил с пенальти в начале второго тайма.

Тунис также мог забить во второй половине встречи. Шикарный шанс отличиться с пенальти упустил Хазри, который 11-метрвый реализовать не смог.

Тунис – Мали 0:1

Гол: Коне, 48 (пен.)

Тунис: Бен-Саид, Матлути, Ифа (Жазири, 81), Бронн, Тальби, Маалуль, Схири, Лаидуни (Слиман, 67), Слити (Тузгар, 79), Межбри (Кауи, 46), Хазри.

Мали: Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Траоре (Биссума, 59), Самассеку, Айдара (Кулибали, 81), Дженепо (Туре, 81), Траоре (Думбия, 73), Коне (Кулибали, 73).

Удаление: Туре, 87