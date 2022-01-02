«Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии
Турецкий гранд интересуется резервистом «Шахтера»
Украинца хотят взять в аренду до конца сезона
Ефим Конопля / фото - dynamo.kiev
Турецкий «Фенербахче» хочет подписать крайнего защитника «Шахтера» Ефима Коноплю, сообщает Fotospor.
Идущая на 4-м месте команда хочет усилиться игроком уже в январе.
«Канарейки» рассчитывают взять фулбэка в аренду до конца этого сезона.
В текущем сезоне защитник провел на поле лишь 450 в девяти матчах, но успел отметиться одним голом и пятью ассистами.
Напомним, «Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии.
Комментарии 0