Турецкий гранд намерен переманить Луческу у «Динамо»

Пока румынский специалист продолжает тренировать украинскую команду

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу интересен «Фенербахче», сообщает Sözcü.

По информации источника, главным кандидатом на пост тренера турецкого клуба был Жорже Жезуш, уволенный из «Бенфики» в начале года.

Тем не менее, португальский специалист затягивает с ответом касательно предложения новой работы. Именно поэтому «Фенербахче» переключился на 77-летнего Луческу, который сейчас находится в непонятной ситуации вместе с «Динамо» из-за войны в Украине.

Ранее Луческу ответил на вопрос о возможном завершении карьеры тренера.