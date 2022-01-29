«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Турецкий клуб поберется с французским за защитника «Динамо»
Представитель местной Суперлиги включился в гонку за центрбеком
Артем Шабанов / Фото - ФК Динамо Киев
На защитника «Динамо» Артема Шабанова претендуют два клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Ранее центрбеком интересовался французский «Страсбур». Теперь же в борьбу включился турецкий «Касымпаша».
К столичному клубу футболист присоединился в 2018 году. С тех пор за киевлян провел 77 матчей, отличившись 4 голами и результативной передачей.
Ранее Шабанов продлил контракт с «Динамо».
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