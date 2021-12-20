Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета
Турецкий клуб ведет переговоры с экс-лидером «Шахтера»
Дуглас Коста может оказаться в «Трабзонспоре»
Фото: A Bola
Полузащитник «Гремио» Дуглас Коста может оказаться в Турции.
31-летний игрок интересен «Трабзонспору». Клуб лидирует в чемпионате Турции.
Турки уже ведут переговоры. Коста обозначил свои условия, которые сейчас обсуждаются, сообщает tgrthaber.com.tr. Хавбек не против вернуться в Европу.
С лета он выступает за «Гремио» в Бразилии, однако играет там в аренде из «Ювентуса».
На его счету 25 матчей, где он забил три мяча.
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