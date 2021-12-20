Турецкий клуб ведет переговоры с экс-лидером «Шахтера»

Дуглас Коста может оказаться в «Трабзонспоре»

Фото: A Bola

Полузащитник «Гремио» Дуглас Коста может оказаться в Турции.

31-летний игрок интересен «Трабзонспору». Клуб лидирует в чемпионате Турции.

Турки уже ведут переговоры. Коста обозначил свои условия, которые сейчас обсуждаются, сообщает tgrthaber.com.tr. Хавбек не против вернуться в Европу.

С лета он выступает за «Гремио» в Бразилии, однако играет там в аренде из «Ювентуса».

На его счету 25 матчей, где он забил три мяча.