Twitter «Гента» – о Яремчуке: «Машина»

Украинцу не хватает 2-х голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба





Роман Яремчук / Фото - footboom

«На счету Романа участие в 41% всех голов, забитых «Гентом» в чемпионате в этом сезоне (27 из 66 / 20 голов + 7 передач). Машина. Ни один другой игрок нашей команды не принял участие в более чем 17% забитых мячей (Вадис Оджиджа-Офоэ – 11 из 66 / 2 гола + 9 передач)».

«Гент» на своем официальном аккаунте вотметил результативные действия украинского форвардав текущем сезоне.Отметим, что Яремчуку достаточно забить еще два гола, чтобы побить рекорд результативности бельгийской команды.За 4 сезона украинец отличился за «Гент» 61 раз. Больше забивал лишь голландец, защищавший цвета бельгийского клуба в 90-х годах XX века, на его счету 62 гола.В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов и отдал 7 ассистов в 33-х матчах чемпионата Бельгии.А тем временем «Брюгге»