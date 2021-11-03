И.о. тренера «Барселоны»: «Посвящаем победу над «Динамо» Агуэро»
«Ты крутой». Легионер «Динамо» похвалил своего соотечественника из «Барселоны»
Игроки встретились лицом к лицу в матче ЛЧ
12:29
Карлос Де Пена / фото - ФК Динамо
Хавбек «Динамо» Карлос Де Пена опубликовал на странице в Insagram совместное фото с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо.
Игрок киевского клуба рассыпался в комплиментах своему уругвайскому соотечественнику:
«Сегодня я проиграл, но это фото я сохраняю. Всегда приятно встречаться с уругвайцами, тем более с такими людьми!
Ты крутой во всех смыслах, Рональд Араухо! Желаю тебе всегда всего наилучшего!»
Каталонцы одержали минимальную победу и вышли на вторую строчку в своей группе. Киевляне расположись на последнем месте.