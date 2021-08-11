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«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ

Легендарного форварда уже представили в Париже
Футбол Лига 1 (Франция)
10:03
«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход Месси в ПСЖ
Лионель Месси / фото - France24

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал игроком ПСЖ, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента.

Игрок уже прибыл в Париж, где его сопроводил по-настоящему президентский кортеж, а позже футболист выбрал себе необычный игровой номер.

Громкий трансфер вызвал настоящий фурор среди болельщиков по всему миру. Мы собрали для вас самые яркие реакции фанатов на это эпохальное событие.

Starph: 

«Мы все хотели, чтобы он принял новый вызов, как Криштиану Роналду, и вот это случилось. Пожелаем ему удачи».

JerryDouglas: 

«Официально – я фан ПСЖ. Только волшебник Месси мог привести к такому решению».

Frannah: 

«Самая сюрреалистичная вещь, которую я видел.. Месси.. номер 30.. ПСЖ. Настали дикие времена».

Lord_Wasper: 

«Спустя три года его контракта, мы до сих пор будем единственной французской командой с трофеем Лиги чемпионов. Вперед, «Марсель»!

ImmortanToe: 

«Как Неймар выдержит нахождение в огромной тени Месси? Слишком много для великого любителя загорать».

Jose_afc_x: 

«Месси в форме ПСЖ выглядит как «Арсенал» в Лиге чемпионов – так странно».

PEDistri: 

«Сколько вы ему платите? И ему 34? Насладитесь банкротством через пару лет таких выкидываний денег на ветер. Респект Месси за сохранение полноты своего кошелька путем замыканий в пустые ворота против «Страсбурга».

Noobmaster: 

«Ха, не переживайте, «Бавария», «Челси» и МС уже ждут вас в Лиге чемпионов, и подписание Месси не сделает вас лучшим клубом в мире. Команда без истории».

Umusore_witunze: 

«Вы когда-нибудь думали, что подпишете игрока, который больше чем ваш клуб и ваша Лига фермеров? Все в этом мире возможно».

Marialice2: 

«Они заплятят за отъезд Месси, и казна испанского футбола это почувствует. Он – самый популярный игрок в мире и миллионы людей платили за то, чтобы увидеть, как он играет. «Барселону» ждет серьезный экономический кризис, зуб даю!»

Tmes10: 

«Это все сон. Надеюсь, что проснусь, а это все окажется ночным кошмаром. Не могу представить себе «Барселону» без Месси».

MariskaGL: 

«Он особо долго не раздумывал и ушел в ПСЖ за 35 миллионов. Будто у него денег недостаточно. «Барселона» уже забыта. Деньги – это большой мотив».

AugMirahanson: 

«Барселона» десятилетиями презирает своих кумиров. Дальновидный Диего (имеется ввиду Диего Марадонна – прим.) это предвидел. «Барса», ты с каждым днем становишься позором мирового футбола».

JCPhotos: 

«Мне жаль Месси, его карьера окончена. ПСЖ подписывает большие имена, чтобы продавать футболки. Ну зато мы знаем, что Месси здесь не для того, чтобы что-то выигрывать, не считая самой слабой лиги мира».

Leokanye: 

«Теперь подпишите Роналду и дайте нам возможность посмотреть на двух величайших игроков всех времен, играющий в одной команде».

Sam: 

«Счастье Месси – мое счастье. Париж, позаботься о нем».

Напомним, великого аргентинца уже представили в ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси ПСЖ Барселона (футбол)

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