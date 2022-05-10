Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за матч против «Атлетико»
«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина
Далеко не все болельщики «матрасников» поддержали этот позыв
11:41
Фото: Getty Images
Фанаты мадридского «Атлетико» пытались спровоцировать украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина во время мадридского дерби (1:0).
Один из фанатов за воротами, которые защищал Лунин, кричал в мегафон: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет».
Cánticos a Lunin en el Wanda de absoluta vergüenza.— RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 9, 2022
Según presentador EDD cantaban: "Tú aquí jugando y tu país llorando" pic.twitter.com/pZLRsiBHDM
Не все фанаты на стадионе поддержали этот позыв: большинство освистали группу за воротами Лунина.
Напомним, это был дебютный матч Лунина в Примере за «Реал».
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