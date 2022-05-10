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«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина

Далеко не все болельщики «матрасников» поддержали этот позыв
Футбол Украинские легионеры
11:41
«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина
Фото: Getty Images

Фанаты мадридского «Атлетико» пытались спровоцировать украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина во время мадридского дерби (1:0).

Один из фанатов за воротами, которые защищал Лунин, кричал в мегафон: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет».

Не все фанаты на стадионе поддержали этот позыв: большинство освистали группу за воротами Лунина.

Напомним, это был дебютный матч Лунина в Примере за «Реал».

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Атлетико Мадрид

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