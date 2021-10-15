Тьяго Силва: «Критика Неймара не имеет отношения к футболу»

Неймар / Фото: Twitter

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о критике в адрес Неймара. Его слова приводит Marca.

Люди забывают, что он делает на поле. Он сам может критически оценивать свою игру. Люди критикуют его не за то, что он делает на поле. Они говорят о том, что происходит за его пределами.

Он сталкивается с критикой за то, что не имеет отношения к футболу. Я надеюсь, что он не утратит радость от игры, любовь к ней. Он особенный парень и играет хорошо».