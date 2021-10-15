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Тьяго Силва: «Критика Неймара не имеет отношения к футболу»
Защитник вступился за своего соотечественника
Неймар / Фото: Twitter
Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказался о критике в адрес Неймара. Его слова приводит Marca.
«Мы знаем, что давление на нас оказывается со всех сторон, но Неймар сталкивается с давлением иного уровня – оно более направленное и индивидуальное.
Люди забывают, что он делает на поле. Он сам может критически оценивать свою игру. Люди критикуют его не за то, что он делает на поле. Они говорят о том, что происходит за его пределами.
Он сталкивается с критикой за то, что не имеет отношения к футболу. Я надеюсь, что он не утратит радость от игры, любовь к ней. Он особенный парень и играет хорошо».
Ранее Неймар анонсировал уход из сборной Бразилии.
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